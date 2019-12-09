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У Раді розглянуть закони про внутрішній водний транспорт

Новини » Політика     09.12.2019 - 16:17
У Раді розглянуть закони про внутрішній водний транспорт
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання транспортного комітету відбудеться 11 грудня о 15:00

Комітет парламенту з питань транспорту та інфраструктури розгляне законопроекти про внутрішній водний транспорт на цьому тижні. Про це свідчить порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті Верховної ради.

Так, засідання комітету відбудеться у середу, 11 грудня, о 15:00.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним: проект закону про внутрішній водний транспорт (р.№1182, н.д. М.Величкович та ін.). Проект закону про внутрішній водний транспорт (р.№1182-1, н.д. Ю.Кісєль та ін.)", - вказано у порядку денному.

Крім того, члени комітету розглянуть включення до порядку денного другої сесії ще одного альтернативного законопроекту №1182-2.

Законопроектами передбачається врегулювати використання річкових водних шляхів та їх берегових смуг для судноплавства.

Нагадаємо, наприкінці вересня комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування анонсував на найближчих засіданнях розгляд законопроектів про внутрішній водний транспорт.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку 2019-го Володимир Омелян, який очолював Міністерство інфраструктури, підкреслював, що для розвитку вантажопотоку на Дніпрі Рада повинна прийняти закон про внутрішній водний транспорт.

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