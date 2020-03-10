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В Раде рассмотрят законы о перерасчете пенсий госслужащим

Новости » Политика     10.03.2020 - 14:40
В Раде рассмотрят законы о перерасчете пенсий госслужащим
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Два проекта законов рассмотрит комитет Рады по вопросам образования

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций во вторник, 10 марта, в ходе своего заседания рассмотрит два проекта закона о перерасчете пенсий государственным служащим. Об этом свидетельствует повестка дня заседаний комитетов, опубликованная на сайте Верховной рады.

Отметим, что комитет не является профильным по рассмотрению этих проектов законов.

"Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о пересчете пенсий государственным служащим, работникам органов местного самоуправления и другим) (р.№2257, н.д. Д.Шенцев, Д.Шпенов). Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о пересчете пенсий научным работникам, государственным служащим, работникам органов местного самоуправления и журналистам (р.№2257-1, н.д. Н. Королевская, Ю.Солод)", - указано в повестке дня.

Напомним, в феврале Конституционный суд начал рассмотрение дела по представлению уполномоченного Верховной рады по правам человека о пересчете пенсий государственным служащим и должностным лицам органов местного самоуправления.

В КСУ объяснили, что оспариваемые положения закона №889 предусматривают, что пенсионное обеспечение госслужащих осуществляется в соответствии с ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (статья 90). Аналогичное положение закреплено в части седьмой статьи 21 Закона №2493 в отношении должностных лиц местного самоуправления.

Отмечалось, что таким образом только государственные служащие, которые имели необходимый стаж госслужбы на день вступления в силу закона №889, могут получить пенсию на прежних условиях. Автор ходатайства подчеркивал, что оспариваемые положения указанных законов не соответствуют Конституции Украины, поскольку ими не предусмотрен перерасчет (индексация) пенсий соответствующей категории пенсионеров.

Как писало РБК-Украина, комитет в понедельник также рассмотрит проекты законов о повышении прожиточного минимума.

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