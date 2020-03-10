У Раді розглянуть закони про перерахунок пенсій держслужбовцям

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Два проекти законів розгляне комітет Ради з питань освіти

Комітет з питань освіти, науки та інновацій у вівторок, 10 березня, у ході свого засідання розгляне два проекти закони про перерахунок пенсій державним службовцям. Про це свідчить порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті Верховної ради.

Зазначимо, що комітет не є профільним з розгляду цих проектів законів.

"Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо перерахунку пенсій державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування та іншим) (р.№2257, н.д. Д.Шенцев, Д.Шпенов). Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій науковим працівникам, державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування та журналістам (р.№2257-1, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод)", - вказано у порядку денному.

Нагадаємо, у лютому Конституційний суд розпочав розгляд справи за поданням уповноваженого Верховної ради з прав людини про перерахунок пенсій державним службовцям та посадовим особам органів місцевого самоврядування.

У КСУ пояснили, що оспорювані положення закону №889 передбачають, що пенсійне забезпечення держслужбовців здійснюється відповідно до ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (стаття 90). Аналогічне положення закріплено в частині сьомій статті 21 закону №2493 щодо посадових осіб місцевого самоврядування.

Зазначалося, що таким чином лише державні службовці, які мали необхідний стаж держслужби на день набрання чинності закону №889, можуть отримати пенсію на попередніх умовах. Автор клопотання підкреслював, що оспорювані положення зазначених законів не відповідають Конституції України, оскільки ними не передбачений перерахунок (індексація) пенсій відповідній категорії пенсіонерів.

Як писало РБК-Україна, комітет у понеділок також розгляне проекти законів щодо підвищення прожиткового мінімуму.