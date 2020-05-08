У Раді розглянуть законопроект щодо публічних закупівель природного газу

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет також розгляне програму діяльності Кабміну

Комітет парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг розгляне законопроект №3176 "Про внесення змін до закону "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі природного газу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання комітету, опублікований на сайті Верховної ради України.

Комітет не є головним з опрацювання даного проекту закону.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет не є головним: проект закону про внесення змін до закону "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі природного газу (р.№3176, н.д. О.Бєлькова та ін.). Інші питання: щодо програми діяльності Кабінету міністрів України", - вказано у порядку денному.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг також розгляне законопроект №2372 "Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії".

Як писало РБК-Україна, у кінці квітня уряд відтермінував перехід на ринкові ціни на газ для населення. Постановою продовжено покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку природного газу після 1 травня 2020 року.