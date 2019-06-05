В Раде рассмотрят закон Зеленского о незаконном обогащении в среду

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также на заседании комитета рассмотрят единый закон о незаконном обогащении

В эту пленарную среду, 5 июня, профильный комитет парламента рассмотрит законопроект о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение, поданный президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный. Об этом говорится в повестке дня комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, сообщает РБК-Украина.

Так, на комитете определятся, рекомендовать ли Верховной раде принять проект закона №10358 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".

Кроме того, будут обсуждать единый законопроект о незаконном обогащении, который был наработан на заседаниях рабочей группы вместе с представителями посольств США и международных организаций.

Также в повестке дня комитета - рассмотрение 12 альтернативных законопроектов о незаконном обогащении, поданных народными депутатами.

Отметим, в марте в ВР зарегистрировали в общей сложности 13 альтернативных законопроектов о незаконном обогащении. Основной законопроект, поданный президентом Петром Порошенко, был отозван.

После получения комитетом письма от посольств США и представительства ЕС с требованием не принимать несовершенный законопроект, была создана рабочая группа по выработке единого проекта закона от профильного комитета.

Напомним, ранее сообщалось, что закон Зеленского о незаконном обогащении предусматривает уголовную ответственность, если размер ущерба государства достигнет 11,5 млн гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, Конституционный суд Украины 27 февраля опубликовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащении. В своем решении суд подчеркнул, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией.

Так, в начале июня в Раду был внесен законопроект президента Владимира Зеленского №10358 об ответственности за незаконное обогащение.