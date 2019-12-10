В Раде рассмотрят закон о проведении национальной инвентаризации лесов

Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования во вторник, 10 декабря, рассмотрит законопроект №2379, которым предлагается проведение национальной инвентаризации лесов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседаний комитетов на этой неделе, опубликованную на сайте Рады.

Так, заседание комитета начнется в 14:15.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным: проект закона о внесении изменений в Лесной кодекс Украины о проведении национальной инвентаризации лесов (р.№2379, н. д. Бондаренко А.В. и др.)", - сказано в сообщении.

Документом предлагается правовое определение понятия национальной инвентаризации лесов, регулирования полномочий органов государственной власти по ее проведению.

При этом отмечается, что объем бюджетных средств, необходимый для проведения национальной инвентаризации лесов, определен в размере около 9 млн грн ежегодно, в том числе 2 миллиона на содержание постоянного персонала государственной специализированной организации и 3 миллиона - на оплату труда временных работников, которые будут проводить обследование лесов.

"Расчетный уровень необходимых затрат меняется от 7,7 млн грн до 12,6 млн грн в отдельные годы, что обусловлено необходимостью приобретения программного обеспечения, приборов, оборудования и автомобильной техники", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, 21 ноября закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат вступил в силу.

Как писало РБК-Украина, в ноябре в шести областях Украины запустили пилотный проект "Лес в смартфоне", который объединяет электронный реестр заготовки древесины и онлайн-карту вырубок.