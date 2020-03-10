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В Раде рассмотрят закон об электронной цифровой подписи нардепа

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Заседание комитета состоится 11 марта

Регламентный комитет парламента планирует рассмотреть законопроект №2527 об электронной цифровой подписи народного депутата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады на 11 марта.

Согласно повестке дня, законопроектом предусмотрено внесение изменений в закон
"О статусе народного депутата".

"О проекте закона "О внесении изменений в закон "О статусе народного депутата Украины" в части применения народным депутатом Украины электронной цифровой подписи" № 2527", - говорится в сообщении.

Начало заседания комитета запланировано на 11:00.

Напомним, регламентный комитет Верховной рады завтра также рассмотрит проект постановления "О создании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием убийства Павла Шеремета".

Как писало РБК-Украина, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что в законе Украины "О регламенте Верховной рады" планируется изменить рубрику "разное", во время которой выступают народные депутаты по пятницах. Он подчеркнул, что каждую пятницу нардепы тратят час, вместо того, чтобы работать.

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