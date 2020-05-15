В Раде рассмотрят ряд законов по страхованию на случай безработицы

Комитет по вопросам социальной политики и страхования на следующей неделе рассмотрит ряд законопроектов по страхованию на случай безработицы, также члены комитета рассмотрят ряд законов относительно пенсионного обеспечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседания комитета, опубликованный на сайте Верховной рады.

В частности, нардепы рассмотрят законопроекты:

№3115 о внесении изменений в ЗУ "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" и альтернативный к нему №3115-1;

№3240 о внесении изменений в ЗУ "О социальной защите детей войны" по повышению уровня пенсионного обеспечения детей войны и увеличении для них льгот за пользование коммунальными услугами и альтернативный к нему №3240-1;

№3241 о внесении изменений в ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по повышению размеров трудовых пенсий вследствие увеличения величины оценки одного года страхового стажа и процента повышения пенсий за сверхнормативный страховой стаж и альтернативный к нему №3241-1;

№3249 о внесении изменений в статью 23 ЗУ "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" о повышении размера пособия по безработице участникам антитеррористической операции и другим ветеранам войны.

Напомним, в течение действия карантина, то есть начиная с 12 марта, Государственной службой занятости уже трудоустроено почти 90 тысяч безработных.

Как писало РБК-Украина, Нацбанк прогнозирует, что во II квартале 2020 уровень безработицы в Украине вырастет до 12,0% зросте до 12,0%.