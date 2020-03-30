В Раде рассказали об условиях назначения руководителей Минздрава, Минфина и Минэнерго

Главным условием назначения новых министров здравоохранения, финансов и энергетики была их готовность работать три месяца круглосуточно в связи со сложной ситуацией в Украине. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, некоторые кандидаты сразу уходили, услышав такие требования.

"Условием для назначения всех министров вообще - это их понимание, что первые три месяца они не будут иметь времени на свободное время, общение с семьями, надо работать круглосуточно. Если человек соглашалась сознательно - мы дальше разговаривали. Были кандидаты, которые только услышали такие условия труда - пошли", - заявил Арахамия.

Он отметил, что кандидатов на должности руководителей Минздрава, Минфина и Минэнерго предлагали как в Офисе президента, так и в Кабмине.

"Это комбинированная модель. Коллегиально, в том числе и приглашая меня как представителя фракции, коллегиально решали, кого отбирать. А потом вчера мы еще делали знакомство с фракцией", - добавил Арахамия.

Напомним, сегодня, 30 марта, на внеочередном заседании Рада рассмотрит вопрос назначения в качестве министров здравоохранения, финансов и энергетики Максима Степанова, Сергея Марченко и Ольги Богуславец соответственно.

Отметим, вечером 29 марта глава Министерства охраны здоровья Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.