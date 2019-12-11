В Раде рассказали, когда состоится полный переход на электронный документооборот

В Верховной раде рассказали, когда состоится полный переход парламента на электронный документооборот. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В частности, планируется, что переход состоится в начале следующего года.

"В частности, планируется, что в начале следующего года украинский парламент полностью перейдет на электронный документооборот", - заявил заместитель главы комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Напомним, вступил в силу закон "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины о внедрении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом". Документом предусматривается внести изменения в статью 91 Регламента ВР в части подачи сопроводительных документов к законопроектам в электронном виде и в статью 97 о ведении дела законопроекта в электронном виде.

Как писало РБК-Украина, парламент 17 октября принял во втором чтении соответствующий проект закона №1044-1, его поддержали 256 нардепов.

Отметим, в октябре 2015 года председатель Верховной рады 8 созыва Владимир Гройсман предложил создать в Раде электронный документооборот. А в феврале 2016-го спикер ВР Андрей Парубий обещал, что парламент перейдет на электронную обработку документов.