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У Раді розповіли, скільки українці зможуть економити на комуналці

Новини » Суспільство    04.10.2019 - 17:52
У Раді розповіли, скільки українці зможуть економити на комуналці
Фото: Андрій Герус (Віталій Носач/РБК-Україна)

Герус заявив, що економія на ЖК послугах можлива за покращення енергоефективності в наступні 5 років

За умови покращення енергоефективності у наступні 5 років українська родина зможе економити на комунальних тарифах до 8-10 тисяч гривень на рік. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, у Програмі дій Кабінету міністрів прописано, що за 5 років має знизитися рівень втрат тепла, рівень втрат гарячої води і покращитись енергоефективність.

"У програмі уряду прописано, що за 5 років має знизитися рівень втрат тепла, рівень втрат гарячої води і покращитись енергоефективність таким чином, щоб показник зменшення складав 20%. Я хочу сказати, що 20% - це практично означає зменшення або економія на комунальних тарифах, на комунальних платіжках для кожної української сім'ї у межах 8-10 тисяч гривень у рік. Таким чином, це дійсно можна сказати, що це єдиноцентрична програма. Тому що її дію відчує на собі кожен українець", -заявив Герус.

Нагадаємо, заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець серпня 2019 року склала 52,1 млрд грн, що на 0,9 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (53 млрд грн).

Як писало РБК-Україна, заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець грудня 2018 року становила 55,6 млрд грн. Таким чином, за 2018 рік заборгованість зросла на 23,3 млрд грн.

Додамо також, 4 вересня Фонд енергоефективності почав реалізовувати програму комплексної модернізації багатоповерхівок "Енергодім".

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