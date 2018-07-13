В Раде рассказали, сколько дел передадут антикоррупционному суду

В антикоррупционный суд передадут свыше 2 тыс. подследственных НАБУ дел

В Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины передадут свыше 2 тыс. дел, подследственных Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ). Об этом РБК-Украина сообщил замглавы комитета Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия Сергей Алексеев (БПП).

По мнению Алексеева, вчерашними поправками в закон о судоустройстве и статусе судей парламент выполнил требование иностранных партнеров и кредиторов. Речь идет о том, что все подследственные НАБУ дела будут передаваться в антикоррупционный суд, независимо от того, на какой стадии рассмотрения они находятся.

"Это более 2 тысяч дел, подследственных НАБУ. Это не значит, что все они в производстве у НАБУ. В производстве у НАБУ находятся только несколько десятков дел", - уточнил он.

Отметим, по всем остальным делам производства ведут прокуратура, СБУ и полиция.

Напомним, ранее представитель президента в Верховной раде, народный депутат Ирина Луценко сообщила, что в апелляционную инстанцию Высшего антикоррупционного суда должны быть переданы 38 дел так называемой "большой рыбы" в отношении высокопоставленных чиновников-коррупционеров.