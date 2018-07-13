У Раді розповіли, скільки справ передадуть антикорупційному суду

До антикорупційного суду передадуть понад 2 тис. підслідних НАБУ справ

До Вищого антикорупційного суду (ВАКС) України передадуть понад 2 тис. справ, підслідних Національному антикорупційному бюро (НАБУ). Про це РБК-Україна повідомив заступник голови комітету Верховної ради з питань правової політики та правосуддя Сергій Алексєєв (БПП).

На думку Алексєєва, вчорашніми поправками до закону про судоустрій і статус суддів парламент виконав вимогу іноземних партнерів і кредиторів. Мова йде про те, що всі підслідні НАБУ справи будуть передаватися до антикорупційного суду, незалежно від того, на якій стадії розгляду вони знаходяться.

"Це більше 2 тисяч справ, підслідних НАБУ. Це не означає, що всі вони у провадженні у НАБУ. В провадженні у НАБУ перебувають лише кілька десятків справ", - уточнив він.

Відзначимо, по всіх інших справах провадження ведуть прокуратура, СБУ і поліція.

Нагадаємо, раніше представник президента у Верховній раді, народний депутат Ірина Луценко повідомила, що до апеляційної інстанції Вищого антикорупційного суду мають бути передані 38 справ так званої "великої риби" у відношенні високопоставлених чиновників-корупціонерів.