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В Раде рассказали, как реалистично выглядит завершение войны для Украины

Фото: глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Александр Белоус

Война закончится победой Украины на поле боя. После капитуляции России состояться трибунал над руководством страны-агрессора.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.

"Нашей полной победой, полной капитуляцией России. Со всеми последствиями и с Гаагским трибуналом. Или, может, в другом городе", - сказал он в ответ на вопрос, как реалистично будет выглядеть завершение этой войны.

При этом Завитневич добавил, что это будет именно военная победа.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине июня 93% опрошенных уверены в том, что Украина сможет отразить нападение России. Большинство (67%) считают, что для победы нужно не менее полугода, или же и больше времени (в частности, 18% - больше года). В победу за несколько месяцев верят четверть опрошенных (25%), за несколько недель - около 6%.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаила Подоляк заявил, что украинская власть рассматривает два варианта итогов войны: первый, когда российские войска отходят к позициям, которые они занимали 23 февраля. После - может начаться мирный переговорный процесс, где будут обсуждены все претензии друг к другу. Задача максимум: территориальная целостность в международно признанных границах Украины, проигрыш России и ее трансформация.

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