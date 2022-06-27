RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Раді розповіли, як реалістично виглядає завершення війни для України

Фото: голова Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Олександр Білоус

Війна закінчиться перемогою України на полі бою. Після капітуляції Росії відбутися трибунал над керівництвом країни-агресора.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич.

"Нашою повною перемогою, повною капітуляцією Росії. З усіма наслідками і з Гаазьким трибуналом. Або, може, в іншому місті", - сказав він у відповідь на питання, як реалістично виглядатиме завершення цієї війни.

При цьому Завітневич додав, що це буде саме військова перемога.

Зазначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в середині червня 93% опитаних впевнені в тому, що Україна зможе відбити напад Росії. Більшість (67%) вважають, що для перемоги потрібно не менше півроку, або ж і більше часу (зокрема, 18% - більше року). У перемогу за кілька місяців вірять чверть опитаних (25%), за кілька тижнів - близько 6%.

Нагадаємо, радник глави офісу президента Михайла Подоляк заявив, що українська влада розглядає два варіанти підсумків війни: перший, коли російські війська відходять до позицій, які вони займали 23 лютого. Після - може початися мирний переговорний процес, де будуть обговорені всі претензії один до одного. Завдання максимум: територіальна цілісність у міжнародно визнаних кордонах України, програш Росії та її трансформація.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України