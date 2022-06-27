У Раді розповіли, як реалістично виглядає завершення війни для України

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич.

При цьому Завітневич додав, що це буде саме військова перемога.

"Нашою повною перемогою, повною капітуляцією Росії. З усіма наслідками і з Гаазьким трибуналом. Або, може, в іншому місті", - сказав він у відповідь на питання, як реалістично виглядатиме завершення цієї війни.

Зазначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в середині червня 93% опитаних впевнені в тому, що Україна зможе відбити напад Росії. Більшість (67%) вважають, що для перемоги потрібно не менше півроку, або ж і більше часу (зокрема, 18% - більше року). У перемогу за кілька місяців вірять чверть опитаних (25%), за кілька тижнів - близько 6%.

Нагадаємо, радник глави офісу президента Михайла Подоляк заявив, що українська влада розглядає два варіанти підсумків війни: перший, коли російські війська відходять до позицій, які вони займали 23 лютого. Після - може початися мирний переговорний процес, де будуть обговорені всі претензії один до одного. Завдання максимум: територіальна цілісність у міжнародно визнаних кордонах України, програш Росії та її трансформація.

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