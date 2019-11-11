ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Раді розповіли, коли розглянуть законопроекти про народовладдя

Новини » Політика     11.11.2019 - 13:12
В Раді розповіли, коли розглянуть законопроекти про народовладдя
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна, Віталій Носач)

Загалом в Раді близько 8 законопроектів про народовладдя

Законопроект про народовладдя буде внесений до сесійної зали найближчими днями. Про це заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, загалом в Раді близько 8 проектів, які стосуються питання народовладдя та проведення референдуму.

"Ми активно працюємо над завершенням блоку законів, які стосуються народовладдя. Ви знаєте це була основна обіцянка президента України. Ми вийшли десь на 7-8 законопроектів, починаючи від всеукраїнського референдуму, місцевого референдуму, електронних петицій, народних законодавчих ініціатив та народного вето на закони і прийняття рішень..Я думаю, що найближчим часом вони будуть внесені до залу", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом Рада прийме закон щодо референдуму. За його словами, цей закон чітко встановить види і механізми референдуму.

В свою чергу, Комітет з питань антикорупційної політики визнав корупційними два законопроекти про проведення референдуму. Зокрема, йдеться про проект закону №2182 "Про всеукраїнський референдум" та №1123 "Про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою".

Зеленський: найближчим часом Рада прийме закон щодо референдуму Зеленський: питання продажу землі іноземцям вирішиться на референдумі
Новини України референдумВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся