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В Раде рассказали, когда рассмотрят закон о защите потребителей финансовых услуг

Новости » Финансы    03.09.2019 - 18:34
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон о защите потребителей финансовых услуг
Фото: Александр Дубинский (facebook.com dubinskyi)

Документом предлагается убрать с рынка неэффективные комиссии по регулированию финуслуг и ценных бумаг

Уже на следующей неделе парламент может рассмотреть законопроект №1085 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите прав потребителей финансовых услуг. Об этом заявил заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, проектом предлагается убрать с рынка не слишком эффективные комиссии по регулированию финансовых услуг и ценных бумаг.

"Сейчас предлагается убрать с рынка не слишком эффективные комиссии по регулированию финансовых услуг и ценных бумаг. Не очень эффективных, потому что сейчас они являются инструментом отмывания или решения вопросов. Например, здесь вам перекрыли возможность для оттока капитала, а здесь - открыли. Это такие "краники" в разных руках. Если мы говорим об очищении, то это должно быть в одних руках, но потом с перспективой отделения надзора вообще отдельных структур", - отметил парламентарий.

По словам Дубинского, документ может получить выводы комитетов уже на этой неделе.

"Довольно большой законопроект. Я думаю, что если мы сможем получить на них выводы комитетов на этой неделе, то он может быть вынесен в парламент уже на следующей неделе", - заявил нардеп.

Напомним, Дубинский отметил, что законопроект о консолидации функций государственного регулирования рынков финансовых услуг" (так называемый законопроект о "сплите") будет рассмотрен профильным комитетом парламента до конца недели.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке законопроекта о "сплите", который передает Нацбанку полномочия по надзору за небанковскими финансовыми учреждениями. Президент 2 сентября заявил, что данный проект парламент должен одобрить до 1 октября 2019 года. Ответственными за принятие документа Зеленский определил спикера парламента Дмитрия Разумкова и главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

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