В Раде рассказали, когда рассмотрят закон о возобновлении е-декларирования

Верховная рада рассмотрит законопроект, восстанавливающий электронные декларации и уголовную ответственность за недостоверное декларирование, после того, как получит заключение еще одного комитета. Заключение должен сделать еще комитет по вопросам правовой политики.

Об этом заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Законопроект (о возобновлении декларирования, - ред.) еще должен рассмотреть комитет по правовой политике. После этого мы будем определяться", - отметил парламентарий.

Отметим, вчера комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект №4304 о возобновлении электронного декларирования в первоначальном виде. Один из авторов документа - спикер парламента Дмитрий Разумков.

Члены комитета признали законопроект соответствующим нормам антикоррупционного законодательства, рекомендовали включить его в повестку дня и принять проект за основу и в целом.

Как писало РБК-Украина, данный законопроект внесли в парламент 2 ноября. Разумков анонсировал этот документ в ходе утреннего заседания согласительного совета парламента.

Отметим, 27 октября Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.