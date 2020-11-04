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В Раде рассказали, когда рассмотрят закон о возобновлении е-декларирования

Автор: РБК-Украина

Верховная рада рассмотрит законопроект, восстанавливающий электронные декларации и уголовную ответственность за недостоверное декларирование, после того, как получит заключение еще одного комитета. Заключение должен сделать еще комитет по вопросам правовой политики.

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Об этом заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Законопроект (о возобновлении декларирования, - ред.) еще должен рассмотреть комитет по правовой политике. После этого мы будем определяться", - отметил парламентарий.

Отметим, вчера комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект №4304 о возобновлении электронного декларирования в первоначальном виде. Один из авторов документа - спикер парламента Дмитрий Разумков.

Члены комитета признали законопроект соответствующим нормам антикоррупционного законодательства, рекомендовали включить его в повестку дня и принять проект за основу и в целом.

Как писало РБК-Украина, данный законопроект внесли в парламент 2 ноября. Разумков анонсировал этот документ в ходе утреннего заседания согласительного совета парламента.

Отметим, 27 октября Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.

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