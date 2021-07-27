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В Раде рассказали, что рассмотрят нардепы на внеочередных заседаниях 23 и 24 августа

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Вторник 27 июля 2021 12:55
В Раде рассказали, что рассмотрят нардепы на внеочередных заседаниях 23 и 24 августа Фото: заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание 23 и 24 августа. Нардепы, вероятно, будут голосовать за постановление о деоккупации Крыма, а также может быть проголосован Большой герб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы фракции СН Евгении Кравчук в эфире "Украина 24".

По ее словам, 23 августа ожидается голосование за постановление, которое инициировал председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Она есть на сайте ВР и ее подписали около ста депутатов из разных фракций. Она является призывом к парламентам стран мира, к ассамблеям, к работе на уровне парламентов, которая будет касаться деоккупации Крыма", - пояснила Кравчук.

В то же время, на 24 августа повестку дня еще не сформировали.

"Кроме того, что это будет торжественное заседание ко Дню независимости, очевидно, может быть проголосован Большой герб. Я думаю, что при наличии положительных сигналов, наберется 300 голосов, то этот вопрос будет выноситься (на голосование - ред.)", - сказала Кравчук.

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внеочередное заседание Верховная рада
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