У Раді розказали, що розглянуть нардепи на позачергових засіданнях 23 та 24 серпня

Верховна рада України збереться на позачергові засідання 23 та 24 серпня. Нардепи, ймовірно, голосуватимуть за постанову щодо деокупації Криму, а також може бути проголосовано Великий герб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави фракції СН Євгенії Кравчук в ефірі "Україна 24".

За її словами, 23 серпня очікується голосування за постанову, яку ініціював голова парламенту Дмитро Разумков.

"Вона є на сайті ВР і підписана близько сотнею депутатів з різних фракцій. Вона є закликом до парламентів країн світу, до асамблей до роботи на рівні парламентів, яка саме стосуватиметься деокупації Криму", - пояснила Кравчук.

Водночас, на 24 серпня порядок денний ще не сформований.

"Крім того, що це буде урочисте засідання до Дня незалежності, очевидно, може бути проголосовано Великий герб. Я думаю, що при наявності позитивних сигналів, що набереться 300 голосів, то це питання буде виноситися (на голосування - ред.)", - сказала Кравчук.