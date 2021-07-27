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У Раді розказали, що розглянуть нардепи на позачергових засіданнях 23 та 24 серпня

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Вівторок 27 липня 2021 12:55
У Раді розказали, що розглянуть нардепи на позачергових засіданнях 23 та 24 серпня Фото: заступник глави фракції СН Євгенія Кравчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Верховна рада України збереться на позачергові засідання 23 та 24 серпня. Нардепи, ймовірно, голосуватимуть за постанову щодо деокупації Криму, а також може бути проголосовано Великий герб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави фракції СН Євгенії Кравчук в ефірі "Україна 24".

За її словами, 23 серпня очікується голосування за постанову, яку ініціював голова парламенту Дмитро Разумков.

"Вона є на сайті ВР і підписана близько сотнею депутатів з різних фракцій. Вона є закликом до парламентів країн світу, до асамблей до роботи на рівні парламентів, яка саме стосуватиметься деокупації Криму", - пояснила Кравчук.

Водночас, на 24 серпня порядок денний ще не сформований.

"Крім того, що це буде урочисте засідання до Дня незалежності, очевидно, може бути проголосовано Великий герб. Я думаю, що при наявності позитивних сигналів, що набереться 300 голосів, то це питання буде виноситися (на голосування - ред.)", - сказала Кравчук.

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внеочередное заседание Верховна рада
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