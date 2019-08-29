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В Раде рассказали, когда проголосуют за новый Кабмин

Новости » Политика    29.08.2019 - 10:06
В Раде рассказали, когда проголосуют за новый Кабмин
Фото: Михаил Радуцкий (facebook.com boris clinic)

Сначала парламент назначит нового премьера

Верховная рада Украины после обеда проголосует за большинство министров и главу правительства. Об этом РБК-Украина сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

Так, голосование запланировано на 16:00.

"Будет проголосовано большинство членов Кабинета министров. Голосование запланировано на 16:00", - отметил парламентарий.

По словам Радуцкого, вначале будет утверждена кандидатура премьер-министра. Потом, согласно процедуре, новый глава правительства представит свой Кабинет министров.

Напомним, народный депутат нового созыва от "Слуги народа" Руслан Стефанчук сообщил, что формирование Кабинета министров Украины может произойти в четверг, 29 августа.

Как писало РБК-Украина ранее со ссылкой на свои источники, глава Офиса президента Андрей Богдан лоббирует на кресло премьера нынешнего замглавы ОП Алексея Гончарука.

Кроме этого, президент Владимир Зеленский заявлял, что определится с кандидатурой премьера уже на этой неделе. Он выбирает из двух кандидатур, однако Зеленский не стал называть имена претендентов.

В Раду сегодня планируют внести до 80 законопроектов Рада сегодня будет работать до завершения повестки дня, - Стефанчук
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