В Раде рассказали, когда появится Бюро финансовых расследований

Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский рассказал, когда в Украине появится Бюро финансовых расследований. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, глава государства Владимир Зеленский собирается внести законопроект о запуске этого ведомства.

"Президент намерен внести свой законопроект. Думаю, это случится 4-5 февраля", - сказал Монастырский.

Он добавил, что сейчас в Офисе президента находятся около 9 законопроектов касаемо этого вопроса.

"Есть порядка девяти законопроектов, которые крутятся в Офисе президента уже не первый год. Ведутся дискуссии, в том числе в комитете по нацбезопасности, о том, каким должен быть концепт", - сказал Монастырский.

Глава комитета отметил, что власть пока не имеет единого концепта.

"Здесь вопрос в том, чтобы был найден единый концепт, это основная задача, которая решалась более интенсивно на протяжении последнего месяца. Потому что до этого мы видели "перетягивание каната": комитет со своим мнением, Офис президента, который считает по-другому, и СБУ, которое считает по-третьему", - резюмировал он.

Напомним, ранее Зеленский заявил о перезапуске СБУ и приближении к запуску Бюро финансовых расследований.

"Мы запустили Антикоррупционный суд, он работает, начиная с сентября, приближаемся к запуску бюро финансовых расследований. У нас амбициозные планы", - сказал президент.