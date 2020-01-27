У Раді розповіли, коли з'явиться Бюро фінансових розслідувань

Голова комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Денис Монастирський розповів, коли в Україні з'явиться Бюро фінансових розслідувань. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, глава держави Володимир Зеленський збирається внести законопроект про запуск цього відомства.

"Президент має намір внести свій законопроект. Думаю, це станеться 4-5 лютого", - сказав Монастирський.

Він додав, що зараз в Офісі президента перебувають близько 9 законопроектів стосовно цього питання.

"Є близько дев'яти законопроектів, які крутяться в Офісі президента вже не перший рік. Ведуться дискусії, в тому числі в комітеті з нацбезпеки, про те, яким повинен бути концепт", - сказав Монастирський.

Голова комітету зазначив, що влада поки що не має єдиного концепту.

"Тут питання в тому, щоб був знайдений єдиний концепт, це основна задача, яка вирішувалася більш інтенсивно протягом останнього місяця. Тому що до цього ми бачили "перетягування каната": комітет зі своєю думкою, Офіс президента, який вважає по-іншому, і СБУ, яке вважає по-своєму", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про перезапуск СБУ і наближення до запуску Бюро фінансових розслідувань.

"Ми запустили Антикорупційний суд, він працює, починаючи з вересня, наближаємося до запуску бюро фінансових розслідувань. У нас амбітні плани", - сказав президент.