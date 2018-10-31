ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Раде рассказали, что поможет быстро обеспечить рост ВВП

Новости » Экономика    31.10.2018 - 21:30
Фото: Александр Данченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Александр Данченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

В комитете ВР заявили, что цифровая экономика - это единственный путь к развитию Украины

Изменение сырьевой экономики Украины на инновационную цифровую позволит развивать страну за счет собственного человеческого потенциала и очень быстро добавить рост ВВП. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам информатизации и связи Александр Данченко, передает РБК-Украина, ссылаясь на информационное управление аппарата ВР.

Так, глава комитета в составе украинской делегации принял участие в открытии Всемирного форума BIXPO 2018 в Корее. Нардеп представил Украину на встрече министров стран, которые отвечают за инновации, цифровизацию, энергетику и промышленность.

"Необходимо в ближайшем будущем начать менять нашу сырьевую экономику на инновационную цифровую экономику. Это позволит развивать страну за счет собственного человеческого потенциала и очень быстро добавить рост ВВП и уровня жизни граждан Украины. Цифровая экономика и цифровая трансформация - это единственный путь к развитию Украины", - сказал Данченко.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует замедление роста ВВП Украины в 2019 году. Fitch ожидает, что рост ВВП ускорится до 3,3% в 2018 году благодаря внутреннему спросу и низкой базе сравнения, но в 2019 году, считают аналитики агентства, рост замедлится до 2,9% из-за более жесткой денежно-кредитной политики, снижения мировых цен на сырьевые товары, а также из-за более умеренного роста зарплаты.

Как писало РБК-Украина ранее, что в проекте госбюджета-2019, который правительство подало в парламент, предусмотрен рост реального ВВП на 3%.

Комитет рекомендует Раде предусмотреть выпуск банковских сертификатов Fitch прогнозирует замедление экономического роста в Украине в 2019 году
Новости Украины ВВПВерховная Радаэкономика Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь