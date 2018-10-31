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У Раді розповіли, що допоможе швидко забезпечити зростання ВВП

Новини » Економіка    31.10.2018 - 21:30
Фото: Олександр Данченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Олександр Данченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

У комітеті ВР заявили, що цифрова економіка - це єдиний шлях до розбудови України

Зміна сировинної економіки України на інноваційну цифрову дасть змогу розвивати країну за рахунок власного людського потенціалу і дуже швидко додати зростання ВВП. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко, передає РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, голова комітету у складі української делегації взяв участь у відкритті Всесвітнього форуму BIXPO 2018 у Кореї. Нардеп представив Україну на зустрічі міністрів країн, які відповідають за інновації, цифровізацію, енергетику та промисловість.

"Необхідно у найближчому майбутньому почати змінювати нашу сировинну економіку на інноваційну цифрову економіку. Це дасть змогу розвивати країну за рахунок власного людського потенціалу і дуже швидко додати зростання ВВП та рівня життя громадян України. Цифрова економіка та цифрова трансформація - це єдиний шлях до розбудови України", - сказав Данченко.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує уповільнення зростання ВВП України в 2019 році. Fitch очікує, що зростання ВВП прискориться до 3,3% в 2018 році завдяки внутрішньому попиту і низькою базі порівняння, але у 2019 році, вважають аналітики агентства, зростання сповільниться до 2,9% через більш жорстку грошово-кредитну політику, зниження світових цін на сировинні товари, а також більш помірне зростання зарплати.

Як писало РБК-Україна раніше, що у проекті держбюджету-2019, який уряд подав до парламенту, передбачено зростання реального ВВП на 3%.

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