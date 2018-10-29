Fitch прогнозирует замедление экономического роста в Украине в 2019 году

Фото: Fitch Rating (flickr.com/solvencyiiwire)

В год выборов никто от Украины экономического чуда не ждет

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует замедление роста ВВП Украины в 2019 году. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

Как отмечается в публикации, Fitch ожидает, что рост ВВП ускорится до 3,3% в 2018 году благодаря внутреннему спросу и низкой базе сравнения.

Однако уже в 2019 году рост замедлится до 2,9% из-за более жесткой денежно-кредитной политики, снижения мировых цен на сырьевые товары, а также более умеренного роста заработной платы, считают аналитики агентства.

Напомним, что в проекте госбюджета-2019, который правительство подало в парламент, предусмотрен рост реального ВВП на 3%.

Отметим, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост мирового ВВП в 2018 году на 3,3% и на 3,1% в 2019 году.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 3,3% до 2,7%. В то же время МВФ повысил прогноз по росту ВВП Украины в 2018 году с 3,2% до 3,5%.