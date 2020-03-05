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В Раде рассказали, ожидать ли в четверг назначения нового генпрокурора

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В ВР назвали сроки назначения нового главы Офиса генпрокурора

Сегодня Верховная рада не будет назначать нового генерального прокурора. Об этом РБК-Украина сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Она напомнила, что для назначения нового генерального прокурора сначала нужно, чтобы было выражено недоверие действующему генпрокурору.

"Голосование состоится в 18:30... Представление (на нового генпрокурора, - ред.) вносит президент... Это тоже нужно будет созвать внеочередное заседание, после того как его (представление, - ред.) рассмотрит профильный комитет", - заявила Кравчук

По словам нардепа, нового генерального прокурора Рада может проголосовать на следующей пленарной неделе.

"Сейчас мы до сих пор находимся в вопросе рассмотрения законопроекта об обращении земли, очевидно, что это должно быть именно внеочередное заседание. Следовательно, это может быть на неделе с 17 марта, ведь внеочередное заседание можно созвать в пленарную неделю, но во время, свободное от очередных заседаний", - пояснила она.

Напомним, Верховная рада сегодня рассмотрит выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Внеочередное заседание начнется в 18:30.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде определиться с постановлением о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке.

Так, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада Украина недовольна отсутствием подозрений от Офиса генерального прокурора.

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