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В Раде рассказали, когда определятся с кандидатом на должность генпрокурора

Новина українською →
Украина, Вторник 19 июля 2022 16:12
В Раде рассказали, когда определятся с кандидатом на должность генпрокурора Фото: Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" (facebook.com/david.braun)
Автор: Евгений Прокопенко

Примерно через 10 дней станет известно имя кандидата на должность генпрокурора Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина.

"Думаю , что с кандидатом на генпрокурора определимся на заседании где-то через 10 дней (ред. - 27-29 июля)", - сказал Арахамия.

Что касается СБУ, депутат сказал, что это прерогатива президента.

"Будем ждать, кого он определит, и мы как монобольшинство поддержим" - отметил глава фракции "Слуга народа".

Напомним, также Давид Арахамия сообщил, что бывшего генерального прокурора Ирину Венедиктову собираются назначить на новую должность на дипломатическом фронте.

Сегодня Верховная рада уволил Ирину Венедиктову с должности генпрокурора.

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