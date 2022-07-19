У Раді розповіли, коли визначаться з кандидатом на посаду генпрокурора
Фото: Давид Арахамія, глава фракції "Слуга народу" (facebook.com/david.braun)
Приблизно через 10 днів стане відомо ім'я кандидата на посаду генпрокурора України.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє РБК-Україна.
"Думаю , що з кандидатом на генпрокурора визначимось на засіданні десь через 10 днів (ред. - 27-29 липня)", - сказав Арахамія.
Що стосується СБУ, депутат сказав, що це прерогатива президента.
"Будемо чекати, кого він визначить, і ми як монобільшість підтримаємо" - зазначив глава фракції "Слуга народу".
Нагадаємо, також Давид Арахамія повідомив, що колишнього генерального прокурора Ірину Венедіктову збираються призначити на нову посаду на дипломатичному фронті.
Сьогодні Верховна рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генпрокурора.