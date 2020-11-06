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В Раде рассказали, когда могут назначить новых судей КСУ

Киев, Пятница 06 ноября 2020 17:08
В Раде рассказали, когда могут назначить новых судей КСУ
Фото: Федор Вениславский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В ходе первого конкурса на две вакантные должности судьи Конституционного суда ни один из кандидатов не смог набрать достаточного количества голосов. Новый конкурс начнется уже на следующей неделе.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал представитель президента в КСУ, народный депутат Федор Вениславский.

Нардеп ожидает, что второй конкурс на должности в КСУ будет завершен уже на следующем пленарном заседании ВР.

"Что касается второго конкурса, то Верховная рада физически не успела его рассмотреть. Следующий конкурс будет финализирован на одном из ближайших пленарных заседаний", - отметил он.

Отметим, в КСУ остаются вакантными три должности судьи. Две по квоте парламента и одна по квоте Совета судей.

Напомним, сегодня Рада не смогла назначить двух судей КСУ. Назначение судей поддержали всего 100 депутатов из 226 минимально необходимых.

Добавим, вчера появилась информация, что четыре судьи отказались участвовать в работе Конституционного суда. Таким образом в КСУ теперь не смогут собрать кворум.

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