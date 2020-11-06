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У Раді розповіли, коли можуть призначити нових суддів КСУ

Київ, П'ятниця 06 листопада 2020 17:08
У Раді розповіли, коли можуть призначити нових суддів КСУ
Фото: Федір Веніславський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В ході першого конкурсу на дві вакантні посади судді Конституційного суду жоден з кандидатів не зміг набрати достатньої кількості голосів. Новий конкурс розпочнеться вже наступного тижня.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів представник президента в КСУ, народний депутат Федір Веніславський.

Нардеп очікує, що другий конкурс на посади в КСУ буде завершено вже наступного пленарного засідання ВР.

"Що стосується другого конкурсу, то Верховна рада фізично не встигла його розглянути. Наступний конкурс буде фіналізовано на одному з найближчих пленарних засідань", - зазначив він.

Зазначимо, в КСУ залишаються вакантними три посаді судді. Дві за квотою парламенту та одна за квотою Ради суддів.

Нагадаємо, сьогодні Рада не змогла призначити двох суддів КСУ. Призначення суддів підтримали всього 100 депутатів з 226 мінімально потрібних.

Додамо, вчора з'явилася інформація, що чотири судді відмовилися брати участь в роботі Конституційного суду. Таким чином в КСУ тепер не зможуть зібрати кворум.

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