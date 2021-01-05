У Раді розповіли, коли можуть легалізувати медичний канабіс в Україні

Фото: Рада (РБК-Україна)

У Верховній раді вважають, що легалізація марихуани в Україні може відбутись в 2021 році. Для легалізації вирощування конопель необхідні зміни в закон.

Про це розповів в коментарі РБК-Україна депутат від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький, йдеться у матеріалі "Крок вперед. Коли в Україні можуть легалізувати медичний канабіс".

Втім, нардеп зазначив, що дозволити вживання ліків на основі марихуани може і Кабмін.

"Я думаю, що найбільш ймовірно, що в цьому році, поки важко сказати в якому конкретно місяці, буде легалізовано вживання ліків з каннабісом. Але виключно за рецептом і під суворим контролем", - заявив він.

Нагадаємо, близько 80% обранців з фракції "Слуга народу" підтримують ідею легалізації медичного канабісу.

Крім того, у листопаді в СН повідомляли, що у Верховній раді України вже готують законопроект про легалізацію медичного канабісу. Документ регулюватиме питання застосування його при виробництві ліків.

Як відомо, пункт про легалізацію медичного канабісу виносився на Всеукраїнське опитування 25 жовтня.