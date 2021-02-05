В Раде рассказали, что мешает легализации оружия

Фото: пистолет (РБК-Украина)

На повестке Верховной рады находятся сразу два законопроекта о легализации оружия в Украине. При этом существенные противоречия, которые озвучили авторы этих документов, скорее всего не позволят принять ни один из них.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Под прицелом. Как Рада пытается легализовать огнестрельное оружие".

Отмечается, что сейчас в парламенте находятся законопроект авторства нардепа Игоря Фриса и еще 42 депутатов от "Слуги народа" и Андрея Шараскина (фракция "Голос").

Законопроект от "Слуги народа" передает Министерству внутренних дел фактически все полномочия по контролю и выдаче разрешений на оружие. Сейчас этим занимаются специальные подразделения полиции. При этом реестр владельцев оружия также будет у МВД. В альтернативном законопроекте его предлагают отдать Министерству юстиции.

Шараскин считает, что силовики часто подтасовывают данные в реестрах или безосновательно отказывают в доступе к ним. В то же время Фрис говорит, что Министерство юстиции официально заявило депутатам, что не имеет возможности вести "оружейный реестр".

Также, по задумке депутатов от СН, МВД получит целый спектр полномочий, среди которых выдача и аннулирование разрешений на оружие, проверка условий хранения, формирование пулегильзотеки, лицензирование охранных и оружейных фирм и прочее. При этом он содержит достаточно мягкие требования для получения травматического оружия - возраст не менее 21 года, медсправка и отсутствие судимостей.

Альтернативная версия законопроекта наоборот предлагает приравнять "травматы" к боевому оружию. Потенциальным владельцам предложат пройти обучающие курсы. Более того, получить право на такое оружие гражданин сможет с 25 лет, если уже до этого не менее пяти лет владел разрешением, к примеру, на охотничье ружье.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выступил против легализации оружия, марихуаны и проституции.

Также сообщалось, что в Министерстве внутренних дел считают, что нельзя допускать пребывания вооруженных гражданских на улицах. Оружия хотят разрешить иметь только для защиты жилья.