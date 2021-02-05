У Раді розповіли, що заважає легалізації зброї

Фото: пістолет (РБК-Україна)

На порядку денному Верховної ради знаходяться відразу два законопроекти щодо легалізації зброї в Україні. При цьому суттєві протиріччя, які озвучили автори цих документів, швидше за все не дозволять прийняти жоден з них.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Під прицілом. Як Рада намагається легалізувати вогнепальна зброя".

Наголошується, що зараз у парламенті є законопроект авторства нардепа Ігоря Фріса та ще 42 депутатів від "Слуги народу" і Андрія Шараскіна (фракція "Голос").

Законопроект від "Слуги народу" передає Міністерству внутрішніх справ фактично всі повноваження по контролю і видачі дозволів на зброю. Зараз цим займаються спеціальні підрозділи поліції. При цьому реєстр власників зброї також буде у МВС. В альтернативному законопроекті його пропонують віддати Міністерству юстиції.

Шараскін вважає, що силовики часто підтасовують дані в реєстрах або безпідставно відмовляють у доступі до них. Водночас Фріс говорить, що Міністерство юстиції офіційно заявив депутатам, що не має можливості вести "збройовий реєстр".

Також, за задумом депутатів від СН, МВС отримає цілий спектр повноважень, серед яких видача та анулювання дозволів на зброю, перевірка умов зберігання, формування пульогільзотеки, ліцензування охоронних і збройових фірм і інше. При цьому він містить досить м'які вимоги для отримання травматичної зброї - вік не менше 21 року, меддовідка і відсутність судимостей.

Альтернативна версія законопроекту навпаки пропонує прирівняти "травмати" до бойової зброї. Потенційним власникам запропонують пройти навчальні курси. Більш того, отримати право на таку зброю громадянин зможе з 25 років, якщо вже до цього не менше п'яти років володів здатністю, наприклад, на мисливську рушницю.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що спікер Верховної ради Дмитро Разумков виступив проти легалізації зброї, марихуани і проституції.

Також повідомлялося, що в Міністерстві внутрішніх справ вважають, що не можна допускати перебування збройних цивільних на вулицях. Зброї хочуть дозволити мати тільки для захисту житла.