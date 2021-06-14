В Раде рассказали, какие новые законы об олигархах могут принять

Сейчас еще нет конкретных текстов, но теоретически эти законы должны касаться антимонопольных дел, отметил он.

"То есть это должно быть усиление институциональной способности Антимонопольного комитета. Собственно, подобные законопроекты уже есть, они обсуждаются. Но, возможно, их надо пересмотреть, выписать еще более широкие варианты", - отметил он.

Также обсуждается возможность конституционной реформы антимонопольного законодательства. По его словам, нужно поработать и над законодательством о медиа.

"Но ведь у нас есть наш прекрасный законопроект о медиа, который почему-то вызывает наибольшую ненависть у телеграм-каналов. Хотя я бы на их месте вообще даже в эту дискуссию не вступал, потому что они не считают себя классическими медиа, но почему-то так сильно боятся этого закона", - отметил он.

Есть идеи антитрастового законодательства, сообщил Корниенко.

"Оно должно позволить антимонопольному комитету лучше работать над демонополизацией определенных отраслей", - отметил он.