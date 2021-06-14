У Раді розповіли, які нові закони про олігархів можуть ухвалити

У Раді розповіли, які ще закони про олігархів можуть ухвалити. Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що вони стосуватимуться, зокрема, медіа та антимонопольних справ.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

Зараз ще немає конкретних текстів, але теоретично ці закони мають стосуватися антимонопольних справ, зазначив він.

"Тобто це має бути підсилення інституційної спроможності Антимонопольного комітету. Власне, подібні законопроекти вже є, вони обговорюються. Але, можливо, їх треба переглянути, виписати ще ширші варіанти", - зазначив він.

Також обговорюється можливість конституційної реформи антимонопольного законодавства. За його словами, потрібно попрацювати й над законодавством про медіа.

"Але ж у нас є наш прекрасний законопроект про медіа, який чомусь викликає найбільшу ненависть у телеграм-каналів. Хоча я б на їхньому місці взагалі навіть в цю дискусію не вступав, бо вони не вважають себе класичними медіа, але чомусь так сильно бояться цього закону", - зазначив він.

Є ідеї щодо антитрастового законодавства, повідомив Корнієнко.

"Воно має дозволити антимонопольному комітету краще працювати над демонополізацією певних галузей", - зазначив він.