ru ua
Пт, 10 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Раде рассказали, какая ситуация с газом и будут ли повышать тарифы на тепло

Новина українською →
Киев, Пятница 10 июня 2022 16:08
В Раде рассказали, какая ситуация с газом и будут ли повышать тарифы на тепло Фото: председатель комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Герус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украину ждет тяжелая зима из-за вторжения России. Однако правительство уже работает над обеспечением потребностей энергетической отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета Верховной Рады по энергетике Андрея Геруса в эфире телемарафона.

По его словам, для следующего отопительного сезона Украине нужно от 21 до 24 млрд кубометров газа. Эти цифры не являются неокончательными, поскольку из-за войны ситуация может измениться.

Герус объяснил, что это будет зависеть от трех факторов:

  • какой будет ситуация с оккупированными территориями;
  • удастся ли отстроить инфраструктуру;
  • какое количество предприятий возобновит полноценную работу.

Он добавил, что "Нафтогаз" уже готовится к предстоящему отопительному сезону.

"Это нужно, чтобы совместно выстроить эту работу по закачке газа. Зима ожидается тяжелая, но мы сделаем все, чтобы у нас было и свет, и тепло", - сказал он.

Этой зимой Украина будет закупать газ в разных поставщиков, в частности в Словакии, Венгрии и Польше. Также газ добывают и отечественные компании, его запасы уже накапливаются в подземных газохранилищах.

При этом Герус отметил, что правительство будет пытаться сохранить предыдущие тарифы на время военного положения.

"Во время войны многие теряют в зарплате или вообще теряют работу, кто-то потерял имущество. Все понимают, что повышение тарифов не является хорошей идеей", - подчеркнул глава парламентского комитета.

Напомним, ранее в Кабмине заявили, что предстоящий отопительный сезон будет самым сложным в истории. Чиновники уже начали подготовку и создали специальный штаб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отопительный сезон Тарифы на ЖКХ Андрей Герус
NEWS
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз