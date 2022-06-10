В Раде рассказали, какая ситуация с газом и будут ли повышать тарифы на тепло

Украину ждет тяжелая зима из-за вторжения России. Однако правительство уже работает над обеспечением потребностей энергетической отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета Верховной Рады по энергетике Андрея Геруса в эфире телемарафона.

По его словам, для следующего отопительного сезона Украине нужно от 21 до 24 млрд кубометров газа. Эти цифры не являются неокончательными, поскольку из-за войны ситуация может измениться.

Герус объяснил, что это будет зависеть от трех факторов:

какой будет ситуация с оккупированными территориями;

удастся ли отстроить инфраструктуру;

какое количество предприятий возобновит полноценную работу.

Он добавил, что "Нафтогаз" уже готовится к предстоящему отопительному сезону.

"Это нужно, чтобы совместно выстроить эту работу по закачке газа. Зима ожидается тяжелая, но мы сделаем все, чтобы у нас было и свет, и тепло", - сказал он.

Этой зимой Украина будет закупать газ в разных поставщиков, в частности в Словакии, Венгрии и Польше. Также газ добывают и отечественные компании, его запасы уже накапливаются в подземных газохранилищах.

При этом Герус отметил, что правительство будет пытаться сохранить предыдущие тарифы на время военного положения.

"Во время войны многие теряют в зарплате или вообще теряют работу, кто-то потерял имущество. Все понимают, что повышение тарифов не является хорошей идеей", - подчеркнул глава парламентского комитета.