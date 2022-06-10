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У Раді розповіли, яка ситуація з газом і чи будуть підвищувати тарифи на тепло

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Київ, П'ятниця 10 червня 2022 16:08
У Раді розповіли, яка ситуація з газом і чи будуть підвищувати тарифи на тепло Фото: голова Комітету Верховної Ради з енергетики Андрій Герус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україну чекає важка зима через вторгнення Росії. Однак уряд вже працює над забезпеченням потреб енергетичної галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету Верховної Ради з енергетики Андрія Геруса в ефірі телемарафону.

За його словами, для наступного опалювального сезону Україні потрібно від 21 до 24 млрд кубометрів газу. Ці цифри не є остаточними, оскільки через війну ситуація може змінитися.

Герус пояснив, що це буде залежати від трьох факторів:

  • якою буде ситуація з окупованими територіями;
  • чи вдасться відбудувати інфраструктуру;
  • яка кількість підприємств відновить повноцінну роботу.

Він додав, що "Нафтогаз" вже готується до майбутнього опалювального сезону.

"Це потрібно, щоб спільно вибудувати цю роботу із закачування газу. Зима очікується важка, але ми зробимо все, щоб у нас було і світло, і тепло", - сказав він.

Цієї зими Україна закуповуватиме газ у різних постачальників, зокрема у Словаччині, Угорщині та Польщі. Також газ добувають і вітчизняні компанії, його запаси вже накопичуються в підземних газосховищах.

При цьому Герус зазначив, що уряд намагатиметься зберегти попередні тарифи на час воєнного стану.

"Під час війни багато втрачають в зарплаті або взагалі втрачають роботу, хтось втратив майно. Всі розуміють, що підвищення тарифів не є гарною ідеєю", - підкреслив глава парламентського комітету.

Нагадаємо, раніше у Кабміні заявили, що майбутній опалювальний сезон буде найскладнішим в історії. Чиновники вже почали підготовку і створили спеціальний штаб.

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Опалювальный сезон Тарифи на ЖКГ Андрій Герус
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