В Раде раскритиковали работу Кабмина с депутатами

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

На этапе второго чтения много исправляется

Представители Кабинета министров недостаточно сотрудничают с народными депутатами над законодательными инициативами, которые они подают. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, законопроекты Кабинета министров должны быть наработаны и согласованы с депутатами.

"Недоработки понятны. Эта более тесная работа с депутатами должна происходить. Об этом президент говорит уже не первый раз. То есть правительство не всегда успевает, скажем так, отработать те законодательные инициативы, которые они подают. (Не успевают, - ред.) с депутатами проговорить это, понять риски", - сказал он.

По его словам, на этапе второго чтения много исправляется.

"Очень много на этапе второго чтения исправляется, а нам нужно выйти на такой механизм, чтобы тот текст, который поступает от правительства, чтобы он уже был более или менее наработан и согласован с депутатами. Так мы будем быстрее и эффективнее работать", - заявил Корниенко.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №2831 "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации".