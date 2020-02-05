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У Раді розкритикували роботу Кабміну з депутатами

Новини » Політика     05.02.2020 - 11:14
У Раді розкритикували роботу Кабміну з депутатами
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

На етапі другого читання багато виправляється

Представники Кабінету міністрів замало співпрацюють з народними депутатами над законодавчими ініціативами, які вони подають. Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, законопроекти Кабінету міністрів мають бути напрацьовані та узгоджені з депутатами.

"Недопрацювання зрозумілі. Ця більш тісна робота з депутатами має відбуватися. Про це президент каже вже не перший раз. Тобто уряд не завжди встигає, скажімо так, відпрацювати ті законодавчі ініціативи, які вони подають. ( Не встигають, - ред.) з депутатами проговорити це, зрозуміти ризики", - сказав він.

За його словами, на етапі другого читання багато виправляється.

"Дуже багато на етапі другого читання виправляється, а нам потрібно вийти на такий механізм, щоб той текст, який поступає від уряду, щоб він вже був більш-менш напрацьований і узгоджений з депутатами. Так ми будемо швидше та ефективніше працювати", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №2831 "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

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