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В Раде раскритиковали повышение тарифа на передачу электроэнергии для бизнеса

Автор: РБК-Украина

Очередным повышением тарифа на передачу электроэнергии государство пытается переложить выполнение своих обязательств на промышленность.

Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

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"Взятое государством обязательство по зеленому тарифу перекладывается на плечи промышленности, которая сейчас и так находится в достаточно тяжелой ситуации. Поэтому я думаю, тут очень четко нужно разделять обязательства государства и обязанности НКРЭКУ по формированию тарифа. Я надеюсь, что очередного повышения не будет", - сказал Магомедов.

Он подчеркнул, что государство должно выполнять свои обязательства по "зеленому" тарифу в соответствие с механизмом, предусмотренным законом, а не пытаться переложить их на других.

"Я так понимаю, что у государства сейчас нет возможности выполнить взятые на себя обязательства из-за дефицита бюджета, поэтому ищут другие возможности", - констатировал Магомедов.

Напомним, ранее стало известно, что НКРЭКУ вновь предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии с апреля 2021 года. В прошлом году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в итоге более чем вдвое - со 113 грн МВт-ч до 312,76 грн за МВт-час.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков ранее заявлял, что инициатива НКРЭКУ в очередной раз повысить тарифы на передачу электроэнергии может добить промышленность.

В свою очередь экономический эксперт Андрей Новак подчеркивал: повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию роста цен на все товары и услуги.

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