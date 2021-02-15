У Раді розкритикували підвищення тарифу на передачу електроенергії для бізнесу

"Взяте державою зобов'язання за зеленим тарифом перекладається на плечі промисловості, яка зараз знаходиться в досить важкій ситуації. Тому я думаю, тут дуже чітко потрібно розділяти зобов'язання держави та обов'язки НКРЕКП щодо формування тарифу. Я сподіваюся, що чергового підвищення не буде", - сказав Магомедов.

Він підкреслив, що держава повинна виконувати свої зобов'язання по "зеленому" тарифу у відповідність з механізмом, передбаченим законом, а не намагатися перекласти їх на інших.

"Я так розумію, що у держави зараз немає можливості виконати взяті на себе зобов'язання через дефіцит бюджету, тому шукають інші можливості", - констатував Магомедов.