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У Раді розкритикували підвищення тарифу на передачу електроенергії для бізнесу

Автор: РБК-Україна

Черговим підвищенням тарифу на передачу електроенергії держава намагається перекласти виконання своїх зобов'язань на промисловість.

Про це заявив народний депутат Муса Магомедов.

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"Взяте державою зобов'язання за зеленим тарифом перекладається на плечі промисловості, яка зараз знаходиться в досить важкій ситуації. Тому я думаю, тут дуже чітко потрібно розділяти зобов'язання держави та обов'язки НКРЕКП щодо формування тарифу. Я сподіваюся, що чергового підвищення не буде", - сказав Магомедов.

Він підкреслив, що держава повинна виконувати свої зобов'язання по "зеленому" тарифу у відповідність з механізмом, передбаченим законом, а не намагатися перекласти їх на інших.

"Я так розумію, що у держави зараз немає можливості виконати взяті на себе зобов'язання через дефіцит бюджету, тому шукають інші можливості", - констатував Магомедов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що НКРЕКП знову пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії з квітня 2021 року. Торік тариф на передачу підвищувався тричі, і виріс в результаті більш ніж удвічі - зі 113 грн МВт-год до 312,76 грн за МВт-година.

Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков раніше заявляв, що ініціатива НКРЕКП в черговий раз підвищити тарифи на передачу електроенергії може добити промисловість.

Своєю чергою економічний експерт Андрій Новак підкреслював: підвищення тарифу на передачу електроенергії запустить ланцюгову реакцію зростання цін на всі товари й послуги.

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