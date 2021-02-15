У Раді розкритикували підвищення тарифу на передачу електроенергії для бізнесу

Черговим підвищенням тарифу на передачу електроенергії держава намагається перекласти виконання своїх зобов'язань на промисловість.
Про це заявив народний депутат Муса Магомедов.
"Взяте державою зобов'язання за зеленим тарифом перекладається на плечі промисловості, яка зараз знаходиться в досить важкій ситуації. Тому я думаю, тут дуже чітко потрібно розділяти зобов'язання держави та обов'язки НКРЕКП щодо формування тарифу. Я сподіваюся, що чергового підвищення не буде", - сказав Магомедов.
Він підкреслив, що держава повинна виконувати свої зобов'язання по "зеленому" тарифу у відповідність з механізмом, передбаченим законом, а не намагатися перекласти їх на інших.
"Я так розумію, що у держави зараз немає можливості виконати взяті на себе зобов'язання через дефіцит бюджету, тому шукають інші можливості", - констатував Магомедов.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що НКРЕКП знову пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії з квітня 2021 року. Торік тариф на передачу підвищувався тричі, і виріс в результаті більш ніж удвічі - зі 113 грн МВт-год до 312,76 грн за МВт-година.
Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков раніше заявляв, що ініціатива НКРЕКП в черговий раз підвищити тарифи на передачу електроенергії може добити промисловість.
Своєю чергою економічний експерт Андрій Новак підкреслював: підвищення тарифу на передачу електроенергії запустить ланцюгову реакцію зростання цін на всі товари й послуги.