UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Раде раскритиковали инициативу по дополнительному импортному сбору на валютные операции

Фото: народный депутат Ярослав Железняк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Введение дополнительного импортного сбора 10% на валютные операции принесет только дополнительные проблемы для украинской экономики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

"Сразу отмечу, что лично я не поддерживаю инициативу и буду работать над тем, чтобы она не была принята. Смысла и логики в инициативе я не вижу. Более того, я не думаю, что это будет иметь положительный эффект даже на платежный баланс. Экономически точно сделает хуже: внутреннего производителя не поддержит, к тому же тех, кто вообще не использует импорт, очень мало. Зато дополнительные 10% для импортных операций очень увеличат спрос на наличные деньги и, конечно, подтолкнут рост объемов контрабанды", - подчеркнул он.

По словам нардепа, предложение ввести 10% пошлины на импорт пришло от НБУ. Разработать и выступить инициатором законопроекта поручили Кабинету министров.

Финального текста законопроекта пока не существует. Все детали сейчас - на уровне обсуждения. Пока непонятно, найдутся ли в Верховной раде голоса для принятия такого решения.

"Сама по себе инициатива - еще один шаг в непоследовательной политике в отношении импорта. Сначала ввели "критический импорт" - потом выхолостили до 90% от всех позиций. Сначала отменили все таможенные пошлины и НДС (что очень помогло импорту зайти на рынок) - потом вернули сборы. Декларируют желание уменьшить импорт, но удерживают низкий официальный курс на уровне 29 грн/долл", - сказал Железняк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаЯрослав ЖелезнякВалютный рынок