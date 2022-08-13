В Раде раскритиковали инициативу по дополнительному импортному сбору на валютные операции

"Сразу отмечу, что лично я не поддерживаю инициативу и буду работать над тем, чтобы она не была принята. Смысла и логики в инициативе я не вижу. Более того, я не думаю, что это будет иметь положительный эффект даже на платежный баланс. Экономически точно сделает хуже: внутреннего производителя не поддержит, к тому же тех, кто вообще не использует импорт, очень мало. Зато дополнительные 10% для импортных операций очень увеличат спрос на наличные деньги и, конечно, подтолкнут рост объемов контрабанды", - подчеркнул он.

По словам нардепа, предложение ввести 10% пошлины на импорт пришло от НБУ. Разработать и выступить инициатором законопроекта поручили Кабинету министров.

Финального текста законопроекта пока не существует. Все детали сейчас - на уровне обсуждения. Пока непонятно, найдутся ли в Верховной раде голоса для принятия такого решения.

"Сама по себе инициатива - еще один шаг в непоследовательной политике в отношении импорта. Сначала ввели "критический импорт" - потом выхолостили до 90% от всех позиций. Сначала отменили все таможенные пошлины и НДС (что очень помогло импорту зайти на рынок) - потом вернули сборы. Декларируют желание уменьшить импорт, но удерживают низкий официальный курс на уровне 29 грн/долл", - сказал Железняк.