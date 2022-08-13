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В Раді розкритикували ініціативу щодо додаткового імпортного збору на валютні операції

Фото: народний депутат Ярослав Железняк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Запровадження додаткового імпортного збору 10% на валютні операції принесе тільки додаткові проблеми для української економіки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

"Одразу зазначу, що особисто я не підтримую ініціативу та буду працювати над тим, щоб вона не була ухвалена. Сенсу і логіки в ініціативі я не бачу. Більше того, я не думаю, що це матиме позитивний ефект навіть на платіжний баланс. Економічно ж точно зробить гірше: внутрішнього виробника не підтримає, до того ж тих, хто взагалі не використовує імпорт, дуже мало. Натомість додаткові 10% для імпортних операцій дуже збільшать попит на готівку і, звичайно, підштовхнуть зростання обсягів контрабанди", - підкреслив він.

За словами нардепа, пропозиція запровадити 10% мита на імпорт прийшла від НБУ. Розробити та виступити ініціатором законопроекту доручили Кабінету міністрів.

Фінального тексту законопроекту поки не існує. Всі деталі зараз - на рівні обговорення. Наразі незрозуміло, чи знайдуться у Верховній раді голоси для прийняття такого рішення.

"Сама по собі ініціатива - ще один крок у непослідовній політиці щодо імпорту. Спочатку запровадили "критичний імпорт" - потім вихолостили до 90% від всіх позицій. Спочатку скасували всі митні збори та ПДВ (що дуже допомогло імпорту зайти на ринок) - потім повернули збори. Декларують бажання зменшити імпорт, але утримують низький офіційний курс на рівні 29 грн/дол", - сказав Железняк.

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