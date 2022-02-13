В Раде раскритиковали идею власти повысить налоги на добычу украинского газа

Повышение налогов на добычу украинского газа (ренты) приведет к остановке разработки новых месторождений и заставит Украину вернуться к закупке газа в том числе у "Газпрома".

"Внесли законопроект о том, чтобы повысить налог на добычу украинского газа. И говорят: это ударит по олигархам. У меня вопрос сразу к комитету: а дальше какая стратегия? Допустим, вы это предложение несли. А дальше вы собираетесь покупать газ где? Какой план? Это план снова увеличить поставки из России?" - заявила Рудик.

Она также отметила, что предложение о кратном увеличении налогов на украинский газ приведет к необходимости наращивать импорт и в том числе из страны-агрессора.

Напомним, 9 февраля в Раде депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.