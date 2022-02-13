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В Раді розкритикували ідею влади підвищити податки на видобуток українського газу

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Київ, Неділя 13 лютого 2022 11:18
В Раді розкритикували ідею влади підвищити податки на видобуток українського газу Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Підвищення податків на видобуток українського газу (ренти) призведе до зупинки розробки нових родовищ і змусить Україну повернутися до закупівлі газу в тому числі у "Газпрому".

Про це завила лідер партії "Голос" Кіра Рудик.

"Внесли законопроект про те, щоби підвищити податок на видобуток українського газу. І кажуть: це вдарить по олігархам. В мене питання відразу ж до комітету: а далі яка стратегія? Припустимо, ви цю пропозицію несли. А далі ви збираєтеся купляти газ де? Який план? Це план знову збільшити поставки з Росії?" - заявила Рудик.

Вона також зазначила, що пропозиція про кратне збільшення податків на український газ призведе до необхідності нарощувати імпорт і в тому числі з країни-агресора.

Нагадаємо, 9 лютого у Раді депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев зареєстрував законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.

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