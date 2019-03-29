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В Раде работают журналисты, которые сотрудничают с российскими спецслужбами

Новости » Политика    29.03.2019 - 11:57
В Раде работают журналисты, которые сотрудничают с российскими спецслужбами
Фото: Виктория Сюмар (rada.gov.ua)

Глава комитета ВР по вопросам свободы слова отметила, что владеет частью соответствующих представлений от СБУ

В Верховной раде работают журналисты, которые сотрудничают со спецслужбами Российской Федерации. Об этом заявила глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Парламентарий отметила, что владеет частью представлений от Службы безопасности Украины о соответствующем сотрудничестве.

"У меня есть часть представлений от Службы безопасности Украины, что такие "журналисты" сотрудничают с российскими спецслужбами. Они сначала провоцируют определенные ситуации, снимают их, а затем вырезают фрагменты видео и передают их российским телеканалам. Для чего это делается? Как раз для информационной войны против Украины: сначала спровоцировать, а потом активно массировать использовать это в средствах пропаганды", - подчеркнула нардеп.

По ее мнению, потребность в регулировании порядка аккредитации журналистов в ВР "перезрела".

"4 тысячи аккредитованных журналистов в Верховной раде - это маразм. Большая часть этих людей занимается там неизвестно чем, но не освещением деятельности парламента", - заявила парламентарий.

Напомним, летом 2018 года первый замглавы комитета по вопросам регламента и организации работы ВР Павел Пинзеник заявил, что идея с ограничением доступа журналистов к кулуарам парламента вряд ли будет поддержана в Верховной раде.

Так, комитет по вопросам регламента и организации работы ВР предлагал закрыть кулуары ВР для журналистов. В частности, предлагалось закрытие первого и второго этажей кулуаров для представителей СМИ, а вместо этого планировалось создать пресс-центр на третьем этаже кулуаров Рады и разместить там места для работы журналистов.

Как писало РБК-Украина, ранее Сюмар уже сообщала, что некоторые журналисты с аккредитацией в ВР снимали видео для российских телеканалов.

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