Регламентный комитет ВР предлагает закрыть кулуары парламента для журналистов

Для работы журналистов предлагается создать пресс-центр на третьем этаже здания Рады

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной пады предлагает закрыть кулуары ВР для журналистов. Об этом свидетельствует решение комитета от 9 июля 2018 года.

В частности, предлагается внести изменения в положения, определяющие порядок доступа лиц к открытым пленарным заседаниям ВР и порядок оформления документов для их посещения. В указанных изменениях планируется определить, что первый и второй этажи кулуаров ВР в административном здании по ул. Грушевского, 5 будут предусмотрены для свободного доступа нардепов и открыты для других посетителей, в том числе представителей органов госвласти и местного самоуправления, общественных организаций, иностранных граждан и граждан Украины, допуск которых осуществляется по служебным удостоверениям, временным и гостевым билетам.

При этом предусматривается создать пресс-центр на третьем этаже кулуаров Рады и разместить места для работы журналистов.

Указано, что комитет решил рекомендовать первому заместителю руководителя Аппарата Рады - управляющему делами Петру Боднару инициировать создание в аппарате ВР рабочей группы по вопросам подготовки соответствующих предложений.

В решении комитет объясняет, что такая инициатива связана с инцидентом, произошедшим в мае 2018 года, когда один из фотографов обнародовал снимок, на котором одна из представительниц СМИ показывала неприличный жест в камеру, после чего ее и подругу обвинили в неуважении к Раде и лишили аккредитации.

Напомним, 20 июня комитет Верховной пады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики лишил аккредитации двух журналисток за несоблюдение этических норм. В то же время глава пресс-службы парламента Ирина Кармелюк уточнила, что причиной лишения аккредитации стал даже не сам факт инцидента, а реакция на него в соцсетях.