В Раде просят КСУ признать неконституционным постановление об обращении в Фанар по томосу

Фото: Конституционный суд (Виталий Носач, РБК-Украина)

В апреле ВР поддержала обращение к Вселенскому патриарху по единой православной церкви

47 народных депутатов обратились в Конституционный суд (КС) Украины с просьбой признать неконституционным постановление Верховной рады о поддержке обращения президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

В своем представлении депутаты попросили признать постановление "О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине" неконституционным.

"Просим: 1. Открыть конституционное производство в деле по конституционному представлению относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) постановления Верховной Рады "О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине" от 19 апреля 2018 года №2410-VIII. 2. Признать постановление "О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине" от 19 апреля 2018 года таким, которое не соответствует Конституции Украины (является неконституционным)", - говорится в представлении нардепов.

Депутаты считают, что поддержка такого постановления нивелирует религиозную свободу и международный мир в Украине, нарушает права и свободы граждан.

Отметим, что уполномоченными по поручению нардепов являются представители фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский и Александр Долженков.

Напомним, в апреле парламент поддержал проект постановления №8284 "О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томосу об автокефалии Православной церкви в Украине",