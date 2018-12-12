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У Раді просять КСУ визнати неконституційною постанову про звернення до Фанару щодо томоса

Новини » Суспільство    12.12.2018 - 16:51
У Раді просять КСУ визнати неконституційною постанову про звернення до Фанару щодо томоса
Фото: Конституційний суд (Віталій Носач, РБК-Україна)

У квітні ВР підтримала звернення до Вселенського патріарха щодо єдиної православної церкви

47 народних депутатів звернулися до Конституційного суду (КС) України з проханням визнати неконституційною постанову Верховної ради про підтримку звернення президента України Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія про надання автокефалії Української православної церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

У своєму поданні депутати попросили визнати постанову "Про підтримку звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні" неконституційною.

"Просимо: 1. Відкрити конституційне провадження у справі за конституційним поданням щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Верховної Ради "Про підтримку звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні" від 19 квітня 2018 року №2410-VIII. 2. Визнати постанову "Про підтримку звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні" від 19 квітня 2018 року такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною)", - йдеться у поданні нардепів.

Депутати вважають, що підтримка такої постанови нівелює релігійну свободу і міжнародний мир в Україні, порушує права і свободи громадян.

Зазначимо, що уповноважені за дорученням нардепів є представники фракції "Опозиційний блок" Вадим Новінський і Олександр Долженков.

Нагадаємо, у квітні парламент підтримав проект постанови №8284 "Про підтримку звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні",

 

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